Кабмин утвердил программу восстановления и развития новых регионов

Преодоление социально-экономического отставания новых регионов, а также достижение ими к 2030 году среднероссийских показателей по уровню качества жизни граждан и общероссийского по уровню социально-экономического развития — такова цель утвержденной Правительством госпрограммы восстановления и социально-экономического развития новых регионов.