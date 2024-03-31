NYT: Санкции не ударили по экономике РФ, они уничтожают фермеров во Франции

Французские фермеры выступают против политики своего правительства в сфере сельхозпродукции. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей фермерского движения, сообщает РИА Новости.
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