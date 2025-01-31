Госдеп США подтвердил гибель Шишковой, Наумова и Волянской в авиакатастрофе

Госдепартамент США подтвердил информацию, что российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская погибли в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном, заявило посольство России в телеграм-канале.
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