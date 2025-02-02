Растущая роль биткоина вызывает споры в Европе

Чанпэн Чжао, основатель Binance, публично оспорил недавние замечания Кристины Лагард, президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), относительно значимости биткоина для резервов Европейского союза (ЕС).
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