Россия – православная страна, чтящая традиции, поэтому ничего нового не внедряли.На украине президент иудей подписал указ о праздновании Рождества по католическому обряду.
На Рождество чертей колотит
Комментарии
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Александр Салтановский
И сам не лох, но Лошара!
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16 час.
Юрий анин
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14 час.
Ксения Фотина
Зеленский вонючий, безграмотный сопляк полез со свиным рылом туда, куда порядочная собака хвост не сует! Но не менее возмущает трусливая позиция всего населения пока ещё какой-то Украины! Там что, каждая продажная рогатая сволочь погоняет другую такую же сволочь ?! Как бы и не было и сейчас нет героического Донбасса, Крыма, Луганска, Херсона и иже с ними?!
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11 час.
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