На Рождество чертей колотит

Ксения Фотина

Зеленский вонючий, безграмотный сопляк полез со свиным рылом туда, куда порядочная собака хвост не сует! Но не менее возмущает трусливая позиция всего населения пока ещё какой-то Украины! Там что, каждая продажная рогатая сволочь погоняет другую такую же сволочь ?! Как бы и не было и сейчас нет героического Донбасса, Крыма, Луганска, Херсона и иже с ними?!