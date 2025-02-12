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Лакерник рассказал об угрозах в адрес судей после победы Сотниковой на ОИ-2014

Лакерник рассказал об угрозах в адрес судей после победы Сотниковой на ОИ-2014

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, как после победы российской фигуристки Аделины Сотниковой на Олимпиаде-2014 в Сочи судьи подвергались давлению.

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