Лакерник рассказал об угрозах в адрес судей после победы Сотниковой на ОИ-2014

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, как после победы российской фигуристки Аделины Сотниковой на Олимпиаде-2014 в Сочи судьи подвергались давлению.
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