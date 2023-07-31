❗️Рассмотрение по существу иска о водной блокаде Крыма отложили на 13 сентября, пишет ТАСС В качестве третьих лиц к процессу привлечены, в частности, представители Минэкономразвития, Минэкологии, МинЖКХ, Минпромышленности, Минкурортов Крыма.