Китай наращивает объемы международной торговли товарами и услугами 

Объем международной торговли товарами и услугами Китая в октябре 2024 года вырос на 6 проц. в годовом исчислении до 4,32 трлн юаней, свидетельствуют официальные данные, опубликованные в пятницу Государственным управлением валютного контроля КНР, сообщает romanian.
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