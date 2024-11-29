Китай наращивает объемы международной торговли товарами и услугами 

Объем международной торговли товарами и услугами Китая в октябре 2024 года вырос на 6 проц. в годовом исчислении до 4,32 трлн юаней, свидетельствуют официальные данные, опубликованные в пятницу Государственным управлением валютного контроля КНР, сообщает romanian.