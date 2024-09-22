В Смоленской области продолжается следствие об истязании детей

Обвиняемый подал апелляционную жалобу, чтобы смягчить меру пресечения, но она была отклонена судом. Мужчина из Сафоновского района обвиняется в том, что в течение 6 лет, с 2017 по 2023 год, регулярно избивал своих несовершеннолетних детей.