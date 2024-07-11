Экономика Украины и война: энергетическая подстава от ЕС, польская хитрость и урезание соцрасходов

© коллаж Украина.Ру Первая неделя июля ознаменовалась новостями о рекордном импорте электроэнергии вместе с робкими и пока ещё единичными предупреждениями о превращении многоэтажек в нежилые помещения с началом холодов Заодно представители киевской власти сообщили о сокращении издержек и урезании расходов на социальную сферу и медицину.