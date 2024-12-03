Юрий Ильинов

Украинский след. Кто помогал террористам при штурме Алеппо? Террористы захватили Алеппо с помощью Украины и технологий США Боевикам террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* удалось захватить сирийский город Алеппо благодаря поддержке советников из Украины, а также помощи американских технологий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, который имеет контакты со спецслужбами Сирии. «Боевики группировки „ан-Нусра“* не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможно без советников с Украины, из „Исламской партии Туркестана“* и сирийских офицеров (перешедших на сторону террористов. — Прим. ред.)», поделился собеседник агентства. По его словам, террористы получили современные технологии для управления наступательными операциями от Соединенных Штатов. Штурмовые отряды и беспилотники были оборудованы системами GPS с функцией шифрования и активно использовали технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому, управлять и направлять боевые беспилотники и дроны-камикадзе можно было с большого расстояния, объяснил источник российского издания. Он также подчеркнул, что сирийская армия впервые с 2011 года столкнулась с серьезными средствами радиоэлектронной борьбы, которые применялись боевиками во время их наступления. * Организации, признанные террористическими и запрещенные в России.