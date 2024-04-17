Нефть теряет в цене на фоне беспокойства о сохранении спроса Татьяна АрестоваЦены на нефть продолжили падение в начале торгов 17 апреля на фоне опасений относительно глобального спроса из-за слабой экономической динамики в Китае и предполагаемого увеличения коммерческих запасов в США.
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