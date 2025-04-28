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Открытие нового способа борьбы с нейродегенеративными заболеваниями

Ученые из Отдела молекулярной неврологии и бывшего отдела клеточных и молекулярно-синаптических функций Окинавского института науки и технологий (OIST) сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению нейродегенеративных заболеваний.

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