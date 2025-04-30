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“В меня часто влюбляются, и это прекрасно!” – Волочкова открестилась от Барецкого и его “спасения от алкоголизма”

“В меня часто влюбляются, и это прекрасно!” – Волочкова открестилась от Барецкого и его “спасения от алкоголизма”

Анастасия Волочкова призналась, что в нее многие влюблены. Эпатажный шоумен Стас Барецкий, известный своими экстравагантными выходками, вновь оказался в центре внимания, заявив о пылкой любви к балерине Анастасии Волочковой.

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