“В меня часто влюбляются, и это прекрасно!” – Волочкова открестилась от Барецкого и его “спасения от алкоголизма”

Анастасия Волочкова призналась, что в нее многие влюблены. Эпатажный шоумен Стас Барецкий, известный своими экстравагантными выходками, вновь оказался в центре внимания, заявив о пылкой любви к балерине Анастасии Волочковой.
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