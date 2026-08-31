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"Паранойя крепчает": Марочко раскрыл, почему Зеленский окружил себя охраной

"Паранойя крепчает": Марочко раскрыл, почему Зеленский окружил себя охраной

Владимир Зеленский заметно нервничает: на прошлой неделе он резко усилил личную охрану и продолжает держать повышенный уровень безопасности.

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