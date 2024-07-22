Журнал «Фокус внимания» ищет ведических астрологов-блогеров для совместного проекта Журнал «Фокус внимания» приглашает ведических астрологов-блогеров для участия в новом, захватывающем проекте! Мы ищем: Талантливых ведических астрологов с активной аудиторией в социальных сетях.