Tropical Storm Edouard Takes Aim At America's Largest Refinery Hub The National Hurricane Center has issued a hurricane watch for parts of the Texas and Louisiana coasts as Tropical Storm Edouard strengthens in the Gulf of America and tracks directly toward one of America's most critical refining and LNG corridors.
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