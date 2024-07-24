Вьетнамский фрегат пришел во Владивосток

Фрегат "Хунг Дао" ВМС Вьетнама прибыл в среду, 24 июля, во Владивосток с деловым заходом. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, на берегу состоялась церемония встречи иностранных моряков под руководством командующего Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирала Алексея Сысуева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии