Вьетнамский фрегат пришел во Владивосток

Фрегат "Хунг Дао" ВМС Вьетнама прибыл в среду, 24 июля, во Владивосток с деловым заходом. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, на берегу состоялась церемония встречи иностранных моряков под руководством командующего Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирала Алексея Сысуева.