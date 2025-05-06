Стародубова: частое употребление шашлыка увеличивает риск развития сердечных заболеваний

Это стоит учитывать людям пожилого возраста и более старших возрастных групп Регулярное избыточное потребление жирных сортов мяса и птицы, которые используются в том числе для приготовления шашлыка, может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала РИА Новости диетолог Антонина Стародубова.