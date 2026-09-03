Новые правила для иностранных фур вводятся в России

Зарубежным перевозчикам с 1 сентября добавили проблем. Компания, за которой числится неоплаченный штраф за проезд по платным дорогам, не сможет ни вывезти грузовик с территории России, ни въехать на нем в страну.
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