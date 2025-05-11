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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби

Красноярская команда победила со счетом 86:0. Спортс’’ показывал прямую трансляцию матча. .

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