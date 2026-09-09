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Царьград

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Врач Гаврикин: лук и чеснок помогут организму не хуже лекарств

Врач Гаврикин: лук и чеснок помогут организму не хуже лекарств

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин обратил внимание на то, что некоторые повседневные продукты могут поддерживать организм не хуже лекарств из аптеки.

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