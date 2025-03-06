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Врач Балакирева: исчезновение зубов мудрости не связано с возрастом

Врач Балакирева: исчезновение зубов мудрости не связано с возрастом

Зубов мудрости нет только у 10% населения, при этом это не связано с возрастом людей. Об этом "Москве 24" рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева, комментируя сообщения о том, что у большинства представителей поколения Z якобы нет зубов мудрости из-за употребления мягкой пищи и эволюции.

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