Агент Тюкавина обвинил легионера «Динамо»: «Все видят, что он не делится мячом с Костей»

Алексей Сафонов, представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, обвинил колумбийского полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля в том, что он нередко игнорирует форварда, когда владеет мячом.
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