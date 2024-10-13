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Агент Тюкавина обвинил легионера «Динамо»: «Все видят, что он не делится мячом с Костей»

Агент Тюкавина обвинил легионера «Динамо»: «Все видят, что он не делится мячом с Костей»

Алексей Сафонов, представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, обвинил колумбийского полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля в том, что он нередко игнорирует форварда, когда владеет мячом.

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