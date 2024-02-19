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22 забавных фото котов, которые терпеть не могут снег

22 забавных фото котов, которые терпеть не могут снег

А вы знали, что коты просто терпеть не могут снег и зиму? Есть, конечно же, редкие исключения. Но все-таки большинство этих наглых пушистых проходимцев предпочитают проводить время на мягких подушках, там, где тепло и приятно.

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