Военное обозрение

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Китай наращивает импорт угля, возобновив ввоз этого вида топлива из Австралии

Китай наращивает импорт угля, возобновив ввоз этого вида топлива из Австралии

Общий импорт энергетического угля в Китай в последнем месяце лета вырос, поскольку цены на топливо для производства электроэнергии остаются конкурентоспособными на фоне ограниченных внутренних поставок.

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