Военные коммунальщики в Ростове-на-Дону выполняют замену осветительных приборов на энергосберегающие

Согласно плана энергосберегающих мероприятий на 2023 год специалистами жилищно-коммунальной службы в более 10 военных городках, дислоцированных в Ростовской области, заменено более 160 устаревших ртутно-содержащих ламп на светодиодные осветительные приборы.
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