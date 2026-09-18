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Россиянам объяснили пользу папайи и предупредили о скрытых рисках

Россиянам объяснили пользу папайи и предупредили о скрытых рисках

Папайя содержит фермент папаин, витамин С и клетчатку, но не заменяет разнообразное питание. Врачи посоветовали с осторожностью есть фрукт беременным, людям с диабетом и аллергией на латекс, сообщает газета «Известия» .

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