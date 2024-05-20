Прозоров: Россия свою позицию объявила, но Запад не поменяет Зеленского

Никакого майдана против утратившего легитимность Зеленского не будет. Во-первых, такие мероприятия без поддержки Запада не жизнеспособны, а во-вторых, люди попросту будут бояться выходить на протесты, чтобы не угодить в лапы ТЦК.
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