Мирошник: со временем СБУ, ГУР и ВСУ признают террористами

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью РИА Новости заявил, что Россия считает целесообразным признать на государственном уровне Службу безопасности Украины (СБУ), главное управление разведки (ГУР) украинского минобороны и ВСУ террористическими организациями.
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