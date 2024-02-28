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Мирошник: со временем СБУ, ГУР и ВСУ признают террористами

Мирошник: со временем СБУ, ГУР и ВСУ признают террористами

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью РИА Новости заявил, что Россия считает целесообразным признать на государственном уровне Службу безопасности Украины (СБУ), главное управление разведки (ГУР) украинского минобороны и ВСУ террористическими организациями.

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