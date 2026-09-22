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Симфонический шансон: в день рождения Есенина Сергей Любавин представит в Кремле юбилейную программу «Навеки!»

Симфонический шансон: в день рождения Есенина Сергей Любавин представит в Кремле юбилейную программу «Навеки!»

В день рождения Сергея Есенина, 3 октября, Государственный Кремлевский дворец примет необычное музыкальное шоу, где классический русский шансон соединится с мощью академической музыки.

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