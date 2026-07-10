Семак - о критике Дзюбы: Меня ничего не задевает. У меня своя работа, а мнение людей бывает абсолютно разным, каждый имеет на него полное право

37-летний форвард Артём Дзюба заявил, что если бы во главе петербургской команды стоял более сильный специалист, «Зенит» выигрывал бы золотые медали РПЛ с таким же подавляющим преимуществом, как мюнхенская «Бавария» в чемпионате Германии.
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