Семак - о критике Дзюбы: Меня ничего не задевает. У меня своя работа, а мнение людей бывает абсолютно разным, каждый имеет на него полное право

37-летний форвард Артём Дзюба заявил, что если бы во главе петербургской команды стоял более сильный специалист, «Зенит» выигрывал бы золотые медали РПЛ с таким же подавляющим преимуществом, как мюнхенская «Бавария» в чемпионате Германии.