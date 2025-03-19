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Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с УНИКСом, «Пари НН» примет «Зенит»

«Уралмаш» примет УНИКС. «Пари НН» встретится с «Зенитом». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Парма – МБА-МАИ Дата проведения 19 марта, 17.

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