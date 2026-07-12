Несмотря на комплекс системных проблем в районе Славянска, подразделения ВСУ в районе Красного Лимана предприняли попытку локальной высадки пехоты на ранее утраченные позиции.
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Несмотря на комплекс системных проблем в районе Славянска, подразделения ВСУ в районе Красного Лимана предприняли попытку локальной высадки пехоты на ранее утраченные позиции.
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