Фицо - о Зеленском: «Ходит по Европе и просит милостыню»

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в пятницу сравнил президента Украины Владимира Зеленского с нищим, который «ходит по Европе и просит милостыню», заявив, что он устал от него, особенно учитывая, что Словакия пострадала от решения Украины прекратить транзит российского газа в Европу, сообщает агентство EFE со ссылкой на Agerpres.