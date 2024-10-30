Что случилось ночью, 30 октября 2024 года

Госдепартамент США пообещал Киева по достижению мира в конфликте с Россией. Такие договоренности достигнуты на встрече в Вашингтоне Госсекретаря США Энтони Блинкена и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии