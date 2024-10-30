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Что случилось ночью, 30 октября 2024 года

Что случилось ночью, 30 октября 2024 года

Госдепартамент США пообещал Киева по достижению мира в конфликте с Россией. Такие договоренности достигнуты на встрече в Вашингтоне Госсекретаря США Энтони Блинкена и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

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