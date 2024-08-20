У экипажей миссии МКС-72 начались экзамены

Участники 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию приступили к экзаменационным комплексным тренировкам, передает корреспондент «Звезды» из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
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