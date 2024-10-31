Набиуллина: ЦБ не намерен делать никаких скидок для достижения цели по инфляции

Банк России не собирается «делать никаких скидок» для достижения целевого показателя инфляции в 4%. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной Думе, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии