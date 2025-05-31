Боец СВО рассказал, какие средства НАТО поставляет ВСУшникам

НАТО снабжает украинское войска средствами секретной связи. По данным офицера связи группировки «Днепр», страны альянса поставляют Киеву опытные образцы беспроводных широкополосных систем связи (БШПД), лишённые каких-либо идентификаторов.
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