Путин: операция на Украине без поставок оружия США может завершиться за 2-3 месяца

Для прекращения военной операции на Украине Вашингтон должен прекратить поставки оружия этой стране. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с главами информационных агентств, его цитирует ТАСС.
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