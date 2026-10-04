Уровень древних морей показал, когда полюса Земли начинали «блуждать» — за 320 млн лет произошло несколько крупных смещений

Континенты менялись местами относительно полюсов быстрее, чем считалось Геологи нашли новые свидетельства того, что географические полюса Земли в прошлом могли относительно быстро менять свое положение относительно поверхности планеты.
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