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Уровень древних морей показал, когда полюса Земли начинали «блуждать» — за 320 млн лет произошло несколько крупных смещений

Уровень древних морей показал, когда полюса Земли начинали «блуждать» — за 320 млн лет произошло несколько крупных смещений

Континенты менялись местами относительно полюсов быстрее, чем считалось Геологи нашли новые свидетельства того, что географические полюса Земли в прошлом могли относительно быстро менять свое положение относительно поверхности планеты.

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