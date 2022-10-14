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Китаю перекрыли кислород: ASML приказала американским сотрудникам прекратить обслуживание китайских клиентов

Китаю перекрыли кислород: ASML приказала американским сотрудникам прекратить обслуживание китайских клиентов

Нидерландская компания ASML, являющаяся ведущим мировым производителем оборудования для выпуска полупроводниковой продукции, приказала американским сотрудникам прекратить обслуживание китайских клиентов на фоне последних экспортных ограничений США.

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