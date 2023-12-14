Станет ли меньше поддельного мёда?

Правда ли, что настоящего мёда в продаже не больше 60%, всё прочее имитация. Уменьшат ли количество подделок поправки в закон о пчеловодстве, принятые недавно? — У нас большие сомнения насчёт того, что ситуация изменится к лучшему, — сообщил «АиФ» председатель общественной организации «Промышленные пчеловоды России» Дмитрий Николаев.