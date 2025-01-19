Стало известно о начале боев на трех направлениях в Великой Новоселке

ТАСС: в Великой Новоселке бои начались в южной, восточной и западной частях Бои развернулись в южной, восточной и западной частях поселка Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, рассказали ТАСС в силовых структурах.
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