В подконтрольном ВСУ Херсоне сообщили о взрывах

На территории находящегося под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Херсона были слышны взрывы. Соответствующей информацией, ссылаясь на данные, полученные от собственных корреспондентов, поделились авторы Telegram-канала «Общественное».
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