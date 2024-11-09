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«Факел» обратится в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом»

В пресс-службе «Факела» сообщили «СЭ», что клуб намерен обратиться в ЭСК РФС по поводу решения главного арбитра Сергея Цыганка о назначении пенальти в ворота воронежской команды во время встречи с «Локомотивом» в 15-м туре РПЛ.

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