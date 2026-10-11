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Регионы России

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Минобрнауки объявило сроки обучения по новой модели высшего образования

Минобрнауки объявило сроки обучения по новой модели высшего образования

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации обнародовало новые сроки получения высшего образования в рамках перехода на новую модель.

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