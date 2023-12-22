Акции ВТБ отреагировали ростом после публикации финансовой отчетности

Российский рынок открыл торги в пятницу, 22 декабря, разнонаправленной динамикой. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии растет на 0,2%, до 3 079,79 пункта, индекс РТС снижается на 0,02%, до 1051,71 пункта.