The Spectator: внутри ХАМАС начался раскол из-за дележки будущей власти над Газой

В открытом противостоянии Израиля и ХАМАС рано ставить точку и даже подводить итоги. При полном доминировании ЦАХАЛ не может добиться успеха, в то время как его противник делает успех только на неудачах атакующей армии.
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