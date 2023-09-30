Аппетитные и красивые блюда из яиц от многодетной японской мамы

Все мы знаем, какие дети привереды в еде. Для малышей важен не только вкус, но и внешний вид пищи. Поэтому некоторым родителям приходится учиться красивому оформлению, чтобы порадовать маленьких критиков.
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